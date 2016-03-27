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بالفيديو - الإثارة والأهداف الرائعة تحكم كسر إنجلترا لحائط ألمانيا

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بالفيديو - الإثارة والأهداف الرائعة تحكم كسر إنجلترا لحائط ألمانيا بالفيديو - الإثارة والأهداف الرائعة تحكم كسر إنجلترا لحائط ألمانيا

إثارة كبيرة وأهداف ولا أروع ومتعة كبيرة. هكذا جاءت مواجهة ألمانيا أمام إنجلترا الودية.

إنجلترا تنجح في الفوز بثلاثية مقابل هدفين في لقاء ودي استعدادا لمنافسات أمم أوروبا فرنسا 2016.

الكل انتظر انتصار ألماني كبير وخصوصا عندما وصلت النتيجة لتأخر إنجلترا 2-0 بسبب توني كروس وماريو جوميز.

إلا أن عودة إنجلترا بدأت وبفضل ثلاثية رائعة افتتحها هاري كين ثم تعادل جيمي فاردي وكتب إيريك داير هدف الانتصار.

شوط أول مثير كانت الأفضلية من خلاله لصالح منتخب إنجلترا ولكن الهدف الأول والوحيد في الشوط جاء من نصيب ألمانيا.

تسديدة صاروخية من توني كروس في الدقيقة 43 تهز شباك إنجلترا. وفشل جاك باتلاند حارس الأسود الثلاثة في التصدي للكرة قبل أن يسقط مصابا متأثرا بآلام في كتفه نظرا لمحاولته على التسديدة.

ويخرج متأثرا بالإصابة.

ومع انطلاق الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 57 سجل ماريو جوميز الهدف الثاني لألمانيا من رأسية متقنة.

ثم جاء الدور على إنجلترا.

كين يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 60 من لعبة رائعة اختتمها بنفسه في شباك مانويل نوير.

ويعد هدف كين هو الأول له مع إنجلترا في لقاء يشارك به كأساسي.

كين سجل 3 أهداف بقميص منتخب إنجلترا. جميعهم في مباريات شارك فيها كبديل أمام ليتوانيا وسان مارينو وسويسرا.

بينما شارك كأساسي في 5 مباريات ولم ينجح في التسجيل.

وفي الدقيقة 74 سجل فاردي هدفا رائعا بالكعب.

فاردي حول عرضية ناثانيل كلاين بالكعب بطريقة مبهرة في مرمى نوير معلنا عن هدف التعادل لإنجلترا.

وكتب فاردي أول أهدافه بقميص إنجلترا بعد 4 مباريات بلا تسجيل.

وفي الدقيقة الأخيرة سجل دير هدف الانتصار لإنجلترا.

وتعود أخر مرة تلقى فيها الألماني خسارة بعد تقدمه بثنائية لتاريخ السابع من يونيو 1995 وقتها خسر المنتخب 3-2 بعد التقدم 2-0 أمام بلغاريا.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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