الأمطار تفسد جمال النجمات في حفل أوسكار السينما العربية

كادت الأمطار التي شهدها حفل افتتاح مهرجان أوسكار السينما العربية التي أقيمت مساء أمس في دورته الأولى بمسرح النهار أن تفسد جمال الفنانات الحاضرات ممن ارتدوا أحلى فساتينهن في هذا الحفل الذي استمر حتى منتصف الليل.

حيث تساقطت الأمطار على السجادة الحمراء ما أدى إلى هروب كاميرا القنوات الفضائية إلى داخل الحفل حتى لا تفسد.

هذا وقد حضر الحفل كل من الفنانين عبير صبري وبشرى ونجلاء بدر وانجي المقدم وهيدي كرم وأنوشكا وريهام عبد الغفور وناهد السباعي وميس حمدان ويسرا ومنى زكي وعلا رامي وريحاب الجمل وياسمين رئيس ارتدت كل هؤلاء الفنانات فساتين لفتت الأنظار وكان مثار جدل الحضور فيما ارتدت أصالة نصري بذلة أنيقة وجاءت برفقة زوجها المخرج طارق العريان.

حضر كذلك عدد كبير من الفنانين مثل صبري فواز وأحمد الفيشاوي وعمرو عبد العزيز والمخرجان أحمد البدري وهادي الباجوري وأسر ياسين وزوجته والمخرج أمير رمسيس والمطربة مروة نصر.

وجاءت جوائز الحفل كالتالي:

1حصل فيلم"ولاد رزق"على جائزة أفضل فيلم

2 حصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أفضل ممثل دور ثاني عن فيلم "ولاد رزق"

3 حصلت أصالة نصري على جائزة أفضل أغنية دعائية عن فيلم"ولاد رزق"

4 حصلت الفنانة منى زكي على جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها"أسوار القمر"

5 حصل المخرج طارق العريان على جائزة أفضل إخراج عن فيلم"ولاد رزق"

6 حصلت يسرا على جائزة التميز

7 حصلت الممثلة أمينة خليل على جائزة أفضل دور ثاني عن فيلم"سكر مر"

8 حصل فيلم"قدرات غير عادية"على جائزة أفضل نص سينمائي.

9 حصل النجم الراحل نور الشريف على جائزة أفضل ممثل عن أخر أفلامه "بتوقيت القاهرة"وتسلمها عنه مخرج الفيلم أمير رمسيس.

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