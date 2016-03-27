الأمير ويليام أول الحاضرين في زفاف حبيبته السابقة

خلال زيارته الى كينيا من أجل دعم الجهود الكينية لإيقاف عمليات الصيد غير المشروع في منطقة غرب أفريقيا، حضر ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام William حفل زفاف جيكا كريج Jecca Craig، والناشط البيئي الكندي جوناثان بايلي Jonathan Baillie.

وذكرت وسائل إعلام عالمية ان ويليام ليس صديق كريج فحسب، بل كانت تربطه بها علاقة حب منذ عدة سنوات.

وكشفت صحيفة People الأمريكية ان الحفل الذي أقيم في منزل والد العروس، حضره حوالى 150 شخصاً من الأهل والأصدقاء وبعض الوجوه الرسمية.

وكان الأمير ويليام في العام 2008 قد حضر زفاف شقيق جيكا كريج، بإعتبار انه أحد المقربين من جميع أفراد العائلة.

يشار الى ان ويليام ارتبط بـ جيكا قبل سنة من دخوله الجامعة، وهو الآن متزوج من الأميرة كيت ميدلتون Kate Middleton وله منها طفلين.