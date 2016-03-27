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أستاذ جراحة أطفال: الشفة الأرنبية عيب خلقى يصيب واحدا من كل 2000 مولود

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أستاذ جراحة أطفال: الشفة الأرنبية عيب خلقى يصيب واحدا من كل 2000 مولود أستاذ جراحة أطفال: الشفة الأرنبية عيب خلقى يصيب واحدا من كل 2000 مولود
انتشرت العيوب الخلقية مؤخرا بين الأطفال، خاصة ما يسمى بالشفة الأرنبية، وفيها يولد الطفل بشفة غريبة بها انشقاق أو تشوه عادة ما يكون مصحوباً بشق.

وأكد الدكتور مجدى لولح - أستاذ طب وجراحة الأطفال بكلية الطب جامعة المنوفية، عضو جمعية جراحى الأطفال المصرية - أن هذه الحالة تصيب واحدا من بين كل 1500 أو 2000 مولود، والتدخل الجراحى هو الحل الوحيد لإصلاحها.

وأوضح أستاذ طب وجراحة الأطفال أن الشفة الأرنبية تحدث نتيجة عدم التحام الأجزاء المكونة لسقف الفم والشفة العليا أثناء مراحل نموها، ما يؤدى إلى عدم تكونها بالشكل الطبيعى، ويكون ذلك جراء خلل وراثى فى الجينات المسئولة عن عملية الالتحام أو خلل ناتج عن عامل بيئى.

وقال "لولح": "إن أفضل طريقة للتعامل مع الشفة الأرنبية هى التدخل الجراحى باستخدام طريقة ميلارد فى الإصلاح، التى تضمن الترقيع بأخذ رقعة متحركة من نفس شفة الطفل لإصلاح التشوه بها، مع ضبط حركة العضلات، ويفضل إجراء الجراحة للطفل وهو فى عمر من 3 إلى 6 أشهر".

وتابع "لولح": "يخضع الطفل قبل إجراء العملية لفحوصات بغرض معرفة ما إذا كان يعانى من أى مرض مثل الالتهابات أو البرد أو الأنيميا، وإذا ثبت ذلك يتم علاج الطفل أولا حتى يشفى تماما ثم يحدد له موعد لإجرائها".

وأكد "لولح" عدم وجود أى خطورة على الطفل من العملية، بل يعود إلى منزله فى نفس يوم إجرائها، ويستطيع تلقى الرضاعة من أمه فى ذات اليوم أيضا، وتناول مسكنات ومضادات حيوية لتخفيف أى ألم يشعر به، فضلا عن أن الشفة تحصل على تغذية دم عالية ونادرا ما تصاب بالتهابات، وهذا يجعل نسبة مضاعفاتها ضعيفة جدا.

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الطفل بعد العملية

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طفل بشفة أرنبية


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