"مياه الشرب" بالإسماعيلية: تغذية منطقة العقادة من محطة فايد لتجنب انقطاع المياه

أعلن المهندس على حسين رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة، فى تصريحات صحفية، بأنه تم أمس السبت البدء بأعمال الإصلاح والصيانة بمحطة مياه العقادة بالإسماعيلية، ولمدة 15 يوما.

وأشار حسين إلى أن أعمال الصيانة سوف تؤدى إلى ضعف فى ضغط المياه لمدة 15 يوما، مؤكدا على أنه سيتم تغذية منطقة العقادة من محطة مياه فايد الكبرى لتجنب انقطاع المياه حتى إتمام عملية الصيانة اللازمة وإعادة المياه إلى حالتها الطبيعية.

- اليوم .. بدء أعمال إصلاح وصيانة بمحطة مياه العقادة بالإسماعيلية لرفع كفاءتها