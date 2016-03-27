هيئة السلع التموينية: توقعات باستلام 4.5 مليون طن قمح من المزارعين

أكد ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أنه من المتوقع استلام كمية تتراوح من 4 إلى 4.5 مليون طن قمح محلى هذا العام من المزارعين خلال حصاد المحصول، اعتبارًا من 15 أبريل المُقْبِل.

وقال عبد الفتاح، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن هذه الكمية، ستؤدى إلى زيادة مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم إلى نهاية ديسمبر المُقْبِل بعد استلام القمح المحلى.

وأشار عبد الفتاح، إلى دخول دولة بلغاريا رسميا ضمن بلاد استيراد الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، وستدخل فى المناقصة الجديدة التى ستعقدها هيئة السلع التموينية خلال الأيام المقبلة، فى إطار التوسع لزيادة منافذ استيراد الأقماح من الخارج لتصل إلى 14 دولة منشأ.

وقال نائب رئيس هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، إن مصر تستورد القمح من أمريكا، وروسيا، وأستراليا، والأرجنتين، وأوكرانيا، وفرنسا، والعديد من الدول الأخرى، شريطة مطابقة الأقماح للمواصفات القياسية.

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