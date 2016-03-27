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انتحار شاب ألقى بنفسه فى ترعة البراهيمية بأسيوط بعد تلقيه مكالمة هاتفية

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انتحار شاب ألقى بنفسه فى ترعة البراهيمية بأسيوط بعد تلقيه مكالمة هاتفية انتحار شاب ألقى بنفسه فى ترعة البراهيمية بأسيوط بعد تلقيه مكالمة هاتفية
انتحر شاب فى العقد الثانى من عمره بإلقاء نفسه فى ترعة الإبراهيمية، بعد استقباله مكالمة هاتفية وفقًا لرواية أحد شهود العيان بمنطقة خزان أسيوط بدائرة مركز شرطة قسم ثان.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بإلقاء "عمار. م" 21 سنة عامل بنادى الزراعيين بأسيوط، فى ترعة الإبراهيمية أمام ميدان أم البطل بهدف الانتحار.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية لمنطقة البلاغ، وبدأت عملية البحث منذ أكثر من ساعة لانتشال الجثة. وبسؤال شهود العيان، قالوا إن الشاب تلقى مكالمة هاتفية غيرت ملامحه، وأثّرت عليه سلبًا، وقفز بعدها مباشرة فى الترعة، ولم يظهر مرة أخرى.


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