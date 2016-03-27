تجديد حبس شقيقين 15 يوما لاتهامهما بالاتجار فى الأسلحة والعملة بمصر القديمة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى الأسلحة والعملة فى منطقة مصر القديمة.

قرر وليد زهوى وكيل نيابة مصر القديمة، بإشراف المستشار محمد حسين رئيس النيابة، فى وقت سابق، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر، وصرف سائقين آخرين من سراى النيابة تم ضبطهما أثناء ترددهما على المتهمين وبحوزتهما مبالغ مالية ضخمة بلغت 13 ألف دولار و149 ألف ريال سعودى.

واعترف السائقان خلال سؤالهما على سبيل الاستدلال أن المتهمين يقومان بتغيير العملات لهما بالعملة المصرية، وأمرت النيابة بالتحفظ على العملات الأجنبية المضبوطة ووضعها فى خزانة البنك المركزى، وذلك لوجود قيد على النيابة فى تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة التحقيقات ضد أى مواطن فى قضايا العملات الأجنبية دون الرجوع لرئيس الوزراء أو محافظ البنك المركزى.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، معلومات مفادها، أن "عاطف م أ" 40 سنة، عامل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 7758 لسنة 1997م مصر القديمة "سرقة بالإكراه، وشقيقه "أحمد م أ" 32 سنة، عاطل، يزاولان نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر متخذين من مسكنهما الكائن بدائرة القسم مكانا لتجارتهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما أثناء تواجدهما بمسكنهما، وعثر بداخله على 2 سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62×39مم، و66 طلقة من ذات العيار، وبندقية خرطوش عيار 12مم، و57 طلقة من ذات العيار.

أثناء عملية ضبط المتهمين حضر "محمد ص م" 37 سنة، سائق، ومقيم سوهاج، والمحكوم عليه فى القضية رقم 3317 لسنة 2010م مركز البدارى فى سوهاج "تبديد"، والمقضى فيها بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه، وبحوزته مبلغ 13 ألف دولار، و"سامح ح أ" 32 سنة، سائق، ومقيم سوهاج، وبحوزته مبلغ 149 ألف ريال سعودى.

بمواجهة المتهمين الأول والثانى بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الاتجار، وأضافا بتحصلهما عليها من "على ح" ومقيم الصوامعة، "جار ضبطه"، وبمناقشة الثالث والرابع عن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بتحصلهما عليها من "مؤمن أ" ومقيم سوهاج بقصد استبدالها بالعملة المصرية بمعرفة الأول والثانى.

بإعادة مواجهة الأول والثانى بأقوال المتهمين الآخرين أيدا أقوالهما، وأضافا بقيامهما بتغيير العملات الأجنبية من مكتب صرافة "النوران المتحدة" الكائن بميدان الأوبرا دائرة قسم شرطة عابدين بسعر السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بما سبق.

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