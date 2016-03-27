سفارة بريطانيا مشبهة حمادة طلبة بنجم إنجلترا فاردى: آمن بقدراته فنجح وأبدع

قارنت السفارة البريطانية بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، بين لاعب المنتخب الإنجليزى ونادى ليستر سيتى، جيمى فاردى، وبين لاعب المنتخب المصرى ونادى الزمالك حمادة طلبة، واللذان قالت عنهما أن كل منهما آمن بقدراته فنجح وأبدع وأمتع.

ونشرت السفارة مقطع فيديو لأهداف مباراة انجلترا وألمانيا، والتى أحرز فيها فاردى أولى أهدافه الدولية، وعلقت عليه قائلة "إذا كان لدى المصريين حمادة طلبة فإن إنجلترا لديها فاردى.. حمادة طلبة وجيمى فاردى نماذج للكفاح والاجتهاد.. كل منهما آمن بقدراته فنجح وأبدع وأمتع ".

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