حبس عاطل والبحث عن شريكيه لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة بالجيزة

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاشتراك مع آخرين فى تكوين تشكيل عصابى لانتحال صفة ضباط شرطة والنصب على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهمين يستوقفون المارة بالشارع مدعين أنهم ضباط الشرطة ويستولون على متعلقاتهم ويفرون هاربين بواسطة سيارة ملاكى.

وتم الكشف عن هوية المتهمين بعد تلقى العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، بلاغا من عامل أفاد فيه بأنه أثناء سيره ببولاق الدكرور، فوجئ بثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكى استوقفوه وادعوا أنهم ضباط شرطة، ثم استولوا منه على ما بحوزته من نقود وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات، تبين للمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن أحد المتهمين عاطل يدعى "أ. ك" وبعرض صورته على المجنى عليه تعرف عليه، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه، وجار إعداد الأكمنة للقبض على المتهمين الهاربين، فحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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