سقوط عصابة "سمية ورحمة" المتخصصة فى سرقة متعلقات المواطنين ببولاق

تمكنت قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، من ضبط كل من "سمية ج ع " 53 سنة، ربة منزل، ومقيمة القليوبية، والمسجلة خطر نشل تحت رقم 213 فئة "ب" والسابق اتهامها فى 95 قضية آخرها 14211 لسنة 2013م السلام، نشل، والمحكوم عليها فى 4 أحكام حبس جزئى سرقة تبديد بإجمالى سنة و4 شهور حبس.، و" رحمة ى ب" 24 سنة، ربة منزل، والمحكوم عليها فى القضية رقم 2439 لسنة 2015م مصر الجديدة سرقة والمقضى فيها بالحبس أسبوعين، أثناء شروعهن فى سرقة حافظة "نبيل ف ن " 38 سنة، موظف، بأسلوب المغافلة والاحتكاك أثناء استقلاله إحدى حافلات النقل الجماعى بشارع كورنيش النيل.

وبتطوير مناقشتهما اعترفن بتكوينهن تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة والاحتكاك، واعترفن بارتكاب 4 حوادث سرقات أخرى وتم تحرير عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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