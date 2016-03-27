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سقوط عصابة "سمية ورحمة" المتخصصة فى سرقة متعلقات المواطنين ببولاق

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سقوط عصابة "سمية ورحمة" المتخصصة فى سرقة متعلقات المواطنين ببولاق سقوط عصابة "سمية ورحمة" المتخصصة فى سرقة متعلقات المواطنين ببولاق
تمكنت قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، من ضبط كل من "سمية ج ع " 53 سنة، ربة منزل، ومقيمة القليوبية، والمسجلة خطر نشل تحت رقم 213 فئة "ب" والسابق اتهامها فى 95 قضية آخرها 14211 لسنة 2013م السلام، نشل، والمحكوم عليها فى 4 أحكام حبس جزئى سرقة تبديد بإجمالى سنة و4 شهور حبس.، و" رحمة ى ب" 24 سنة، ربة منزل، والمحكوم عليها فى القضية رقم 2439 لسنة 2015م الجديدة سرقة والمقضى فيها بالحبس أسبوعين، أثناء شروعهن فى سرقة حافظة "نبيل ف ن " 38 سنة، موظف، بأسلوب المغافلة والاحتكاك أثناء استقلاله إحدى حافلات النقل الجماعى بشارع كورنيش النيل.

وبتطوير مناقشتهما اعترفن بتكوينهن تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة والاحتكاك، واعترفن بارتكاب 4 سرقات أخرى وتم تحرير عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.


>إصابة 4 من عائلة واحدة بسبب مشاجرة بين عائلتين بقرية الركابية بدمياط

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مصر 365

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