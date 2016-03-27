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رئيس البرلمان الليبى يطالب نوابه بحضور الجلسات يومى الإثنين والثلاثاء

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رئيس البرلمان الليبى يطالب نوابه بحضور الجلسات يومى الإثنين والثلاثاء رئيس البرلمان الليبى يطالب نوابه بحضور الجلسات يومى الإثنين والثلاثاء
دعا رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح ، كل أعضاء المجلس إلى حضور الجلسات يومى الإثنين والثلاثاء هذا الأسبوع.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب فتحى عبد الكريم المريمى ، فى تصريح مقتضب مساء السبت ، إن رئيس مجلس المستشار عقيلة صالح عيسى دعا أعضاء مجلس النواب إلى حضور جلسات مجلس النواب يومى الاثنين والثلاثاء حسب المقرر لها.

وسبق لأكثر من 100 عضو بمجلس النواب، الخميس الماضى المطالبة بعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوفاق بوجود مراقبين، وتكون منقولة عبر القنوات التلفزيونية وعلى الهواء مباشرة، وأن يكون جدول أعمالها هو «التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى» .

ولم يتمكن مجلس النواب من عقد جلسته، الاثنين الماضى، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهى المرة الرابعة التى يفشل فيها المجلس فى عقد جلسة للنظر فى منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى.
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