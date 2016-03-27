اليوم.. بدء فعاليات الأسبوع البيئى بجامعة قناة السويس

يفتتح اليوم الأحد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القناة، فعاليات الأسبوع البيئى الرابع والذى يستمر حتى 31 مارس الجارى، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وقال الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة، إن قطاع شئون البيئة حريص على انتظام فعاليات الأسبوع البيئى الذى يعقد سنويا فى شهر مارس ويشارك فيه جميع كليات الجامعة.

ويهدف أسبوع هذا العام إلى تفعيل دور العمل التطوعى لدى شبابنا الطلاب وزيادة روح التعاون بين الطلاب وترسيخ مبدأ العمل الجماعى وروح الفريق الواحد وزيادة تقارب طلابنا وتعارفهم لبعض من خلال الأعمال المشتركة التى سوف يتعاونوا فيها، بالإضافة إلى الهدف الرئيسى وهو تحقيق رسالة القطاع من خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الأسبوع البيئى الرابع وسوف يشهد العديد من الفعاليات منها طابور عرض الافتتاح يشارك فيه بعض الطلاب من كل كلية بالإضافة إلى بعض طلاب المدارس التى تم دعوتهم للمشاركة فى الافتتاح.

وتضم لجنة تنظيم الأسبوع البيئى كلا من الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة تضم كلا من الدكتور كمال عبد القادر وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة عزيزة عمر وكيل كلية الطب البشرى والدكتور طارق السعيد وكيل معهد الاستزراع السمكى وتكنولوجيا الأسماك والدكتور محمد شريف وكيل كلية طب الأسنان وعادل جودة مدير عام شئون خدمة المجتمع وعمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة.

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