رئيس وزراء تركيا يصل إلى عمان فى زيارة تستغرق يوما واحدا

وصل رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو إلى عمان خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد فى زيارة للمملكة تستغرق يوما واحدا ، يلتقى خلالها مع ملك الأردن الملك عبدالله الثانى ونظيره الأردنى الدكتور عبدالله النسور.

وسوف تتركز المباحثات الأردنية التركية – حسبما أفاد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى– على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا الاقتصادية وعلى مستجدات الأوضاع فى المنطقة وجهود محاربة الإرهاب.

ومن المقرر أن يشارك داود أوغلو فى منتدى الأعمال التركى الأردنى حيث سيوقع الجانبان على 10 اتفاقيات فى المجالات التجارية والاقتصادية، كما سيشارك فى مؤتمر منتدى الفكر العربى وسيفتتح مكتب وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) بالمملكة.

وتعد زيارة رئيس وزراء تركيا إلى الأردن الأولى منذ تسلمه مهام منصبه ، حيث كانت مقررة منتصف مارس الجارى إلا أنها تأجلت بسبب تفجيرات أنقرة التى وقعت فى 13 مارس بساحة (قزلاى) وراح ضحيتها 37 قتيلا و125 مصابا.

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