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عبد الواحد السيد: تركت معسكر الزمالك بعدما علمت بعدم مشاركتي في مباراة الـ6-1

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عبد الواحد السيد: تركت معسكر الزمالك بعدما علمت بعدم مشاركتي في مباراة الـ6-1 عبد الواحد السيد: تركت معسكر الزمالك بعدما علمت بعدم مشاركتي في مباراة الـ6-1

كشف عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق عن واقعة حدثت قبل مباراة فريقه الشهيرة التي خسرها من الأهلي 6-1 قبل 14 عاما.

الأهلي انتصر على الزمالك بهذه النتيجة التاريخية قبيل نهاية موسم 2001-2002 في المباراة التي حرس فيها محمد عبد المنصف عرين الزمالك.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات لقناة CBC يوم السبت: "عندما علمت بأنني لن أحرس مرمى الزمالك في هذه المباراة غضبت للغاية وتركت معسكر الفريق قبل اللقاء بساعات".

وأضاف "أحب دوما المشاركة في مباريات الأهلي والزمالك".

وعلل عبد الواحد السيد موقفه لصغر سنه في هذا الوقت، علما بأنه كان يبلغ من العمر 25 عاما وقت المباراة.

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فيديو اليوم السابع