أخبار عاجلة

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا -
مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر -
خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس -
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور -
المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد -
الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ» -
«قرطام» وبرلمانيون يفتتحون مستشفى ومؤسسة خيرية بالشرقية -
حظر ندب الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة لخراج المحافظة -
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الواحد السيد يختار أفضل 3 حراس في مصر

Google+ Print
عبد الواحد السيد يختار أفضل 3 حراس في مصر عبد الواحد السيد يختار أفضل 3 حراس في مصر

اختار عبد الواحد السيد حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب أفضل ثلاثة حراس مرمى في هذا الموسم.

وقال عبد الواحد: "بلا شك، أحمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في مصر، ولكن ينقصه فقط التركيز".

وأضاف عبر قناة "سي بي سي": "الفترة التي يمر بها أحمد الشناوي طبيعية لأي لاعب في سنه".

وتابع: "كذلك محمد الشناوي لاعب بتروجت من الحراس المميزين، والمهدي سليمان حارس مرمى سموحة".

ويعد الثلاثي الذي ذكره عبد الواحد السيد من الأعمدة التي اعتمد عليها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر، مع كل من شريف إكرامي وعلي لطفي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين