عبد الواحد السيد يختار أفضل 3 حراس في مصر

اختار عبد الواحد السيد حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب أفضل ثلاثة حراس مرمى في مصر هذا الموسم.

وقال عبد الواحد: "بلا شك، أحمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في مصر، ولكن ينقصه فقط التركيز".

وأضاف عبر قناة "سي بي سي": "الفترة التي يمر بها أحمد الشناوي طبيعية لأي لاعب في سنه".

وتابع: "كذلك محمد الشناوي لاعب بتروجت من الحراس المميزين، والمهدي سليمان حارس مرمى سموحة".

ويعد الثلاثي الذي ذكره عبد الواحد السيد من الأعمدة التي اعتمد عليها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر، مع كل من شريف إكرامي وعلي لطفي.