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عبد الواحد السيد يبرر انضمامه لمنتخب الكرة الشاطئية

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عبد الواحد السيد يبرر انضمامه لمنتخب الكرة الشاطئية عبد الواحد السيد يبرر انضمامه لمنتخب الكرة الشاطئية

لا يتفق عبد الواحد السيد حارس والزمالك الأسبق في أن اتجاهه للانضمام لمنتخب مصر للكرة الشاطئية يمثل أي إهانة لمشواره الكروي الذي امتد أكثر من 20 عامًا.

وأوضح عبد الواحد: "صاحب فكرة انضمامي لمنتخب الشاطئية، هو محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة وخالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد عبد الرازق المدير الفني لهذا الفريق".

وأضاف عبر قناة CBC يوم السبت: "دوري المساهمة في رفع شعبية هذه اللعبة، وبالفعل أكد لي أحمد أبو سريع قائد منتخب الشاطئية، أنني نجحت في هذا الأمر".

وقال: "كما أن هذه اللعبة ستنضم إلى الرياضات المتنافسة في دورة الألعاب الأوليمبية، فهي لعبة ممتعة ولا يوجد بها ضغط عصبي".

وواصل: "لا أجد في كل ذلك أي إهانة لتاريخي، ونفس الحال بالنسبة لانضمامي لأحد أندية الدرجة الرابعة في جنوب سيناء، لرغبتي في نشر اللعبة بمسقط رأسي".

وأتم عبد الواحد السيد: "نجحت بمعاونة مسؤولي اتحاد الكرة على تأسيس منطقة لكرة القدم في جنوب سيناء خلال 5 أشهر فقط، رغم وجود محاولات سابقة دامت 10 أعوام".

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