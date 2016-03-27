"الداخلية" تستعد بخطة أمنية محكمة لتأمين مباراة مصر ونيجيريا بـ"برج العرب"

عقدت القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، مجموعة من الاجتماعات لتأمين مباراة مصر ونيجيريا المرتقبة على ستاد برج العرب فى الاسكندرية فى الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

وتحرص أجهزة الأمن على وضع خطة أمنية مُحكمة لتأمين المنطقة أثناء اقامة المباراة، مطالبة المشجعين بالتزام التعليمات وعدم الخروج عن النظام.

وخاض لاعبو المنتخب تدريبا خفيفا فى مران بعد الرحلة الشاقة من نيجيريا إلى الإسكندرية بعد انتهاء مباراة نيجيريا الأولى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

ـ رسمياً .. الحضرى يغيب عن مباراة مصر ونيجيريا فى برج العرب