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فتحي يوضح الفارق بين محمود طاهر وحسن حمدي

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فتحي يوضح الفارق بين محمود طاهر وحسن حمدي فتحي يوضح الفارق بين محمود طاهر وحسن حمدي

تحدث أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي عن الفارق بين محمود طاهر رئيس النادي الحالي وسلفه حسن حمدي.

وقال فتحي خلال استضافته بقناة المحور: "أحب محمود طاهر جدًا، وأتمنى له استكمال دورته الانتخابية، وعلى يديه تغيرت عدة أمور داخل النادي".

وأضاف: "طاهر يجتهد كثيرًا من أجل خدمة النادي، وأتمنى أن يجد الدعم والمساندة من الجميع".

وواصل اللاعب الدولي: "أما حسن حمدي تشعر أنه يتمتع بثقل كبير الذي يتمتع به الرؤوساء، لديه خبرة عريضة نتيجة تدرجه في المناصب داخل النادي".

وتابع: "لا أجد كلمات تعبر عن وصف محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأسبق، اعشقه، فهو شخصية محترمة للغاية وعزيزة على قلبي، ودعمني في عدة مواقف داخل النادي".

يذكر أن محمود طاهر تولى رئاسة الأهلي منذ مارس 2014، أما حسن حمدي ونائبه الخطيب قادا القلعة الحمراء على مدار 12 عامًا.

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