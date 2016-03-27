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حارس الزمالك السابق: شريف إكرامي مثل بيتر شمايكل

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حارس الزمالك السابق: شريف إكرامي مثل بيتر شمايكل حارس الزمالك السابق: شريف إكرامي مثل بيتر شمايكل

أشاد عبد الواحد السيد بإمكانيات شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ضمن رسائل عديدة وجهها لعدد كبير من اللاعبين والمدربين.

وقال عبد الواحد خلال استضافته بقناة CBC يوم السبت: "إكرامي من حراس المرمى الذين لهم ثقل، ويقال عليهم عتاولة، مثل بيتر شمايكل".

وأضاف: "الحضري أفضل حارس في تاريخ من حيث النتائج، تاريخه غير عادي، أما على مستوى الموهبة، فالأفضل هو إكرامي الشحات حارس الأهلي السابق".

وتابع: "الحضري ليس وراء قلة رصيدي مع ، بل إصاباتي المتكررة، حيث تعرضت لقطع في الرباط الصليبي مرتين، إضافة إلى 5 عمليات في الغضروف، وهو ما لم يحدث مع حارس مرمى آخر".

وواصل: "بشير التابعي أفضل مدافع لعبت معه، رغم غضبه الشديد مني، فهو مجنون، لاقتناعه برواية أحد مجالس الإدارة أنني وراء رحيله من النادي".

وأشار الحارس الدولي السابق: "مصطفى فتحي أفضل لاعب في مصر، رغم تميز رمضان صبحي، وفييرا أفضل مدير فني عملت معه بالزمالك، وفلافيو أخطر مهاجم لعب أمامي، أما مروان محسن فهو أفضل مهاجم في مصر، وأتمنى انضمامه للزمالك إذا حافظ على مستواه".

وأتم عبد الواحد السيد: "حسام حسن أسطورة الكرة المصرية، وهو أفضل مدير فني هذا الموسم، أما أحمد حسام "ميدو" سيكون له شأن كبير في المستقبل، وعلاقتي به جيدة وعلى تواصل دائم، رغم كل ما أثير أنه وراء رحيلي عن النادي".

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