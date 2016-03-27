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نائب وزير التعليم: عرض مقترح جدول الدبلومات على اتحاد طلاب مصر خلال أيام

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نائب وزير التعليم: عرض مقترح جدول الدبلومات على اتحاد طلاب مصر خلال أيام نائب وزير التعليم: عرض مقترح جدول الدبلومات على اتحاد طلاب مصر خلال أيام
أكد الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، عرض مقترح جدول الدبلومات الفنية على على اتحاد طلاب مدارس عبر موقع الوزارة خلال الأيام المُقْبِلَة، لاستطلاع آرائهم ومعرفة التعديلات التى يرغبون بها.

وأشار الجيوشى، فى تصريحاتٍ صحفية له، إلى عقد لقاء مع أعضاء اللجان الفنية لواضعى الامتحانات بعد غد الثلاثاء، لمنحهم التعليمات الخاصة بوضع الأسئلة، لتبدأ اللجان على الفور وضع الأسئلة قبل إجراء امتحانات البدلومات الفنية 21 مايو المُقْبِل.


>- وزير التعليم يعتمد أسماء لجان واضعى أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

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