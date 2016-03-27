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7 نصائح لنجاح رجيم الماء.. اشرب كل ساعتين

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7 نصائح لنجاح رجيم الماء.. اشرب كل ساعتين 7 نصائح لنجاح رجيم الماء.. اشرب كل ساعتين
الماء من الحميات الغذائية الشائعة التى تساعدك على التخلص من الوزن الزائد، وكشفت دراسة طبية حديثة نشرت بالمجلة الطبية "The American Journal of Clinical Nutrition" أن هناك علاقة قوية بين تناول المياه وبين التمتع بالوزن الصحى، وذلك بعد أن قام الباحثون بتقييم 11 دراسة طبية، وخلص الباحثون إلى أن تناول قدر كبير من المياه يساهم فى التخلص من الوزن الزائد.

نصائح مهمة لمتبعى رجيم الماء
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وكشف تقرير نشر بالموقع الطبى الأمريكى "medicaldaily" أن هناك مجموعة من النصائح التى تساهم فى إنجاح رجيم المياه، وتساهم فى التخلص من الوزن الزائد ،

وتشمل:

1.يجب تناول المياه كل ساعتين وعدم قصر ذلك على وقت واحد فقط خلال اليوم، لأن الجسم سيتخلص من الكميات الزائدة ولن يستفيد بها، ويمكن تناول كوب مياه مع بداية الصباح ثم تناول كوبين إضافيين كل ساعتين، وكما ينصح بتناول كوب من المياه عقب الخروج من الحمام.

2.يُعرض البعض عن تناول المياه لأنه لا يستسيغ طعمها.. هؤلاء الأشخاص يمكنهم إضافة مذاق طبيعى للمياه، وذلك بإضافة عصير الليمون أو الكرانبرى أو النعناع إليها، وهو ما سيشجع هؤلاء الأشخاص على تناول كميات أكبر من المياه.

3.يمكن تناول شاى الأعشاب وذلك بإضافتها للماء الساخن، حيث سيساهم ذلك فى ترطيب جسمك وزيادة كمية المياه التى تتناولها، بالإضافة إلى أنك ستستفيد بمضادات الأكسدة والمركبات الفلافونويدية التى ستعزز نظام التمثيل الغذائى بجسمك وتسهل عملية حرق .

المياه الفوارة والحساء من وسائل إنجاح رجيم الماء
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4.المياه الفوارة: تناول كوب واحد منها يوميا، حيث ستساهم فى إمداد جسمك بالمياه وفى الوقت نفسه ستحد من شعورك بالنهم تجاه تناول المشروبات الغازية، ولكن يجب على مرضى الضغط والقولون التقرحى والقولون العصبى تجنب تناول المياه الفوارة إلا بعد استشارة الطبيب.

5.ضع الفواكه التى تحبها داخل المياه ثم قم بحفظها داخل الثلاجة، مثل الجريب فروت أو البرتقال أو التوت أو البطيخ، وانتظر لعدة ساعات ثم استمتع بارتشافها، حيث ستجد نفسك متحفزاً لتناول المياه وستجنى فوائد أكبر.

6.يمكنك تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالمياه حتى تعزز ترطيب جسمك بالمياه دون عناء تناول كميات كبيرة منها، ومن أفضل الأطعمة الغنية بالمياه:الخيار والبطيخ والطماطم والخس.

7.تناول طبقا من الحساء الشهى يوميا خلال وجبة الغذاء سيرفع بنسبة كبيرة من مستويات المياه بجسمك.

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