ضبط مصنع عصائر ومثلجات يستخدم علامات تجارية وهمية فى الإسماعيلية

تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية من ضبط مصنع للمثلجات بدون ترخيص ويستخدم علامات تجارية وهمية لتوزيع منتجاتهم، كما تم ضبط نصف طن من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع وكميات كبيرة من المنتجات المعدة للتوزيع .

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات سرية للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، مفادها قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بدون ترخيص فى قرية الواصفية دائرة مركز أبوصوير لتصنيع العصائر والمثلجات ويقوم بترويجها فى مراكز الإسماعيلية، متخذا اسما وهميا لتلك المنتجات.

وتمكن الرائد عادل الجزار والقوة المرافقة له من مداهمة المصنع وضبط القائمين عليه وهم كل من " تامر .أ . غ" 38 سنة المدير المسئول عن المصنع ومقيم دائرة قسم ثالث الإاسماعيلية و"سيد . ر . ع" 42 سنة صاحب المصنع ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وبتفتيش المصنع تم ضبط 65 كرتونة منتجات وعصائر مجهزة للتوزيع و120 كرتونة فارغة بالأسماء والعلامات التجارية الوهمية، كما تم ضبط نصف طن مواد خام ومستلزمات إنتاج (ألوان صناعية، مكسبات طعم، ملح ليمون، بنزوات الصوديوم، حامض الاسكوربيك)، كما تم ضبط 500 عبوة بلاستيكية فارغة لاستخدامها فى تعبئة العصائر والمثلجات وتم ضبط 300 كيلو أغلفة تستخدم فى تعبئة المنتجات .

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط أقرا بقيامهما بإدارة مصنع بدون ترخيص لتعبئة العصائر والمثلجات مستخدمين علامات وهمية غير مسجلة وقيامهما بتدوين بيانات غير صحيحة على الأغلفة الخاصة بالمنتجات عن مكان تصنيعها خشية ضبطهما .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3 أحوال لسنة 2016 قسم شرطة التموين، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.



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