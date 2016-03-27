اليوم.. الحكم على 3 متهمين باقتحام قسم شرطة الطالبية

تنطق اليوم الأحد الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة" وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على 3 متهمين فى القضية رقم 15641 لسنة 2015 جنايات الطالبية، والمتهمين فيها بمحاولة اقتحام قسم الطالبية.

واتهمت النيابة العامة، المتهمين بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة أسلحة والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، ومحاولة اقتحام قسم الطالبية.

ـ 22 فبراير.. الحكم على 3 متهمين بقضية "اقتحام قسم شرطة الطالبية"