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نجاة آمر بوابة برسس شرق بنغازى من القتل من قبل أحد عناصر داعش

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نجاة آمر بوابة برسس شرق بنغازى من القتل من قبل أحد عناصر داعش نجاة آمر بوابة برسس شرق بنغازى من القتل من قبل أحد عناصر داعش
نجا آمر بوابة برسس شرق مدينة بنغازى الضابط فتح الله العبدلى ، من القتل بسلاح أبيض بعد الإعتداء عليه من قبل أحد المقبوض عليهم من تنظيم داعش "سورى الجنسية".

وأكد المتحدث باسم جهاز قوة المهام الخاصة ومكافحة الإرهاب ، النقيب عدنان البابا ، فى تصريح يوم السبت ، نجاة آمر بوابة برسس نائب ضابط فتح الله العبدلى ، من القتل بسلاح أبيض بمقرهم الرئيسى شرق مدينة بنغازى شرق ليبيا.

وقال البابا إن أحد عناصر مقاتلى تنظيم «داعش» "السورى الجنسية" أثناء استكمال التحقيقات معه حاول قتل العبدلى بعد توجية ثلاث طعنات له بسلاح أبيض (سكين) كان على المكتب.

وأوضح البابا أن العبدلى تعرض لطعنتين فى الرقبة وطعنة أخرى فى جهة البطن.

يُذكر أن جهاز قوة المهام الخاصة ومكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية كلف العبدلى بإمرة بوابة برسس التى تُعتبر من البوابات ذات التفتيش الدقيق بالمدخل الشرقى لمدينة بنغازى طيلة الأعوام الماضية.
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