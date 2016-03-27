وزير الزراعة العراقى يعلن استقالته والصدر يزور المعتصمين ببغداد

أعلن وزير الزراعة العراقى فلاح حسن زيدان، السبت، أنه أبلغ رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى والهيئة السياسية لتحالف "القوى العراقية" السنى باستقالته من منصبه.

وقال زيدان فى استقالته "إننى أضع استقالتى من منصبى وزيرا للزراعة تحت تصرفكم وأخولكم باتخاذ القرار المناسب بما يخدم الشعب العراقى والمصلحة العامة".

من جهة أخرى، زار زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر المعتصمين بساحة كرادة مريم أمام أبواب المنطقة الخضراء وسط بغداد الليلة، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوات العراقية فى العاصمة.

يُذكر أن وزير التخطيط العراقى سلمان الجميلى، وهو من تحالف "القوى العراقية"، كان أعلن أنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، وقال فى لقاء تلفزيونى،إن "الاستقالة تأتى فى إطار دعم التعديل الوزارى المرتقب ومنح رئيس الوزراء الفرصة والمرونة للمضى بالإصلاحات دون الخضوع للمزايدات والضغوط".

كما أن وزير النفط العراقى عادل عبد المهدى كان أعلن، استقالته من الحكومة، وعلق حضوره لاجتماعات مجلس الوزراء، إلى جانب وزير النقل باقر الزبيدى ووزير الشباب عبد الحسين عبطان، والثلاثة ينتمون لكتلة "مواطن" التابعة للمجلس الأعلى الإسلامى بزعامة عمار الحكيم.. كما وضع وزير الداخلية محمد سالم الغبان استقالته تحت تصرف أمين عام منظمة "بدر" هادى العامرى التى ينتمى إليها الغبان.. ووضع وزراء التيار الصدرى استقالتهم تحت تصرف مقتدى الصدر.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء العراقى أرجأ اليوم إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، والتى دعا أن تكون من "التكنوقراط"، وقال إنه سيواصل المشاورات مع الكتل السياسية لإرسال مرشحيها التكنوقراط خلال الأسبوع الجارى.

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