«مسك الخيرية» تستقطب الموهوبين ب«عوالمنا»

نظمت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" أمس، فعالية (عوالمنا)، التي تضمنت أنشطة وفقرات تربوية منوعة، وذلك في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، وقد شكلت أربعة محاور رئيسة، لغة التواصل بين ما تضمنته "عوالمنا" من أنشطة وفقرات، والحضور الذي تجاوز عدده ألفي شخص معظمهم من الأطفال، في تجمع تربوي، وتمثلت المحاور في قوة التعلم وقوة العطاء وقوة الإرادة وقوة الخيال، التي تضمنت جميعها رسائل وتوجيهات للأطفال، لتشجيعهم على الإبداع وتنمية المهارات وإبراز المواهب.

وبدأت فعالية عوالمنا ب "اقرأ باسم ربك الذي خلق"، حيث تلا طفل هذه الآيات، لينثر أكثر من 42 موهوبا وموهبة، إبداعاتهم في المسرح، بين عروض مسرحية كوميدية وأخرى خاصة بألعاب خفة، وبين فقرات ملهمة تدعوا الأطفال إلى القراءة والتسلح بالمعرفة والاطلاع، كان أبطالها أطفالا تميزوا في إلقائهم وحديثهم للحضور، إلى جانب استعراض لتجارب وقصص أصر أصحابها من الأطفال على الاستمرار فيها حتى رأوا نور النجاح.

ووجهت هذه الأنشطة والفقرات رسائل عدة للأطفال تدور حول أربعة محاور رئيسة هي قوة التعليم لأنه سلاح العصر ويحتاج إلى بذل جهود ذاتية من شأنها رفع مستوى الوعي والإدراك، أما القوة الثانية فهي قوة العطاء التي تتطلب ترك أثر طيب عبر مساعدة الآخرين في البيت والمدرسة والحي، في حين تتمثل القوة الثالثة في قوة الإرادة التي تعني الصبر والتكرار وعدم اليأس، بحيث تكون هذه جميعها صفات البطل، بينما تكمن القوة الرابعة في التخيل، الذي يرسم المستقبل، فعندما يتخيل الطفل فهو يبتكر ويبدع لحل ما يحيط به من مشاكل.

وتأتي الفعالية لتسليط الضوء على إبداع الأطفال وإبراز مواهب المتميزين منهم من جانب، وإيجاد منصة لإلهام وتشجيع الأطفال على الإبداع وتنمية مهاراتهم من جانب آخر.

وخلال الفعالية التي شارك في تنظيمها 31 شابا وشابة ونحو 131 مرشدا غالبيتهم من الأطفال، شاركت الطفلة السعودية المبدعة منى المواش، التي تحدثت عن موهبتها في شرح مادة الرياضيات، ما جعلها تنشئ حساباً في "سناب شات"، ليصل عدد المتابعين لها إلى ألف متابع ومتابعة، حيث عمدت إلى شرح مادة الرياضيات للصف الأول متوسط وما دون ذلك لمساعدة صديقاتها، ومن هم بحاجة للشرح.

أما الطفل عبدالعزيز الرشيد، فقد فاجأ الحضور باصطحابه لدافور "موقد نار صغير" معه، داعياً إلى استثمار تسمية بعض الأطفال لبعضهم ب"الدوافير" وذلك لكي يتمكنوا من الإبداع والنجاح، مستشهداً بشخصيات مثل بيل جيتس وأحمد زويل، وحياة سندي، على اعتبار أنهم كانوا "دوافير" في بداية حياتهم، داعياً الأطفال إلى أن يقتدوا بهم، ويحولوا شغفعهم في العلم إلى نجاح ومصدر دخل لهم.

كما شهدت الفعالية، مشاركة الطفلة سوسن المالكي التي رسمت لوحة أكملت فيها مع لوحات أخرى اسم وشعار فعالية عوالمنا، وكانت خلال رسمها اللوحة تخاطب الجمهور وتتحدث لهم عبر تسجيل صوتي لها عن قصة حبها وشغفها بالرسم.

ولم تخل الفعالية من مشاركة أطفال قضوا تجارب صعبة في حياتهم، حيث تحدث أحدهم عن قصة أبيه مع مرض "السرطان"، وكيف أنه أصبح وإخوته يحرصون على رضا أبيهم ويفرحونه دوماً حتى يتجاوز مرحلة المرض، إذ أسهم ذلك في إطلاق طاقة إيجابية في أسرته جعلت من والده رجلا سعيدا رغم مرضه.

أما الطفل عبدالله الجاسر الذي يبلغ من العمر 12 عاماً، فقد أدى شغفه في تشغيل الألعاب إلى البحث عن طريق شبكة الإنترنت عن كيفية تشغيل الألعاب، ومن ثم تشغيل وبرمجة الروبوتات، حتى أصبح يبرمج الروبوت عن طريق جهاز الهاتف.

وتحرص "مسك الخيرية" من خلال إقامتها لفعالية "عوالمنا"، التي تأتي امتداداً لجهود المؤسسة في فعالية "تيديكس الأطفال" طوال الأعوام الماضية، على إبراز المبدعين الصغار وتشجيعهم وفتح آفاق نجاحات جديدة لديهم، بمشاركة عدد من الأطفال وأولياء الأمور والاختصاصيين التربويين.

وتهدف فعالية عوالمنا إلى خلق فرص لمشاركة الأطفال لإبراز مواهبهم، وتأهيل مهارات الأطفال للظهور أمام الجمهور، وخلق مجتمع ترفيهي وإلهامي موجه من الأطفال وللأطفال، وكذلك تعزيز القيم الجمالية الأصيلة، حيث ترى "عوالمنا" أن البطولة لدى الطفل ليست معقدة كما تصورها الأفلام وكتب التاريخ، بل هي أبسط من ذلك، فهي تكمن في التفاصيل الصغيرة، وفي أسلوب الحياة، التي من شأنها جميعاً جعل حياة الطفل أكثر جمالاً.

وتؤمن مؤسسة "مسك الخيرية" بأن ما يشكله الأطفال من نسبة كبيرة في إجمالي تعداد سكان المملكة العربية السعودية، أمر يؤكد ضرورة العناية بهم، والاستماع إلى أفكارهم وتوجهاتهم، وكذلك مشاركة تجاربهم ونشر الإلهام والتحفيز في جيلهم.