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مجموعة د. سليمان الحبيب تستعد لانطلاق مؤتمر الرعاية المركزة.. الأربعاء

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مجموعة د. سليمان الحبيب تستعد لانطلاق مؤتمر الرعاية المركزة.. الأربعاء مجموعة د. سليمان الحبيب تستعد لانطلاق مؤتمر الرعاية المركزة.. الأربعاء

    تشهد مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية استعدادات مكثفة وحثيثة تمهيداً لانطلاق المؤتمر الأول للرعاية المركزة (ICU)، الذي سيقام في مستشفى د. سليمان الحبيب في الريان تحت عنوان «آخر التحديات في الرعاية المركزة» خلال الفترة من الأربعاء إلى الخميس 21- 22 جمادى الثاني 1437ه الموافق 30- 31 مارس 2016م، حيث تم اعتماده من الهيئة للتخصصات الصحية بواقع 22 ساعة تعليم طبي.

ووصل عدد المشاركين في هذا المؤتمر أكثر من 450 طبيباً وممارساً صحياً، إذ من المقرر أن يشهد حضوراً علمياً لكبار المتخصصين في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، إضافة إلى نخبة واسعة من المتحدثين السعوديين، وسيحاضر في هذا المؤتمر نحو 30 متحدثاً، كما أنه يتضمن 6 جلسات علمية تحتوي على 22 محاضرة، علاوة على ورشتي عمل.

وتتسم الدورة الأولى من هذا المؤتمر بتنوع الموضوعات والتطرق لعدد من التخصصات ذات الصلة بالعناية المركزة، حيث سيتناول آخر المستجدات العالمية فيما يتصل بانتشار فيروس كورونا وطرق مكافحته وآليات الوقاية منها، إضافة إلى استعراض آخر الدراسات ذات الصلة بتطوير اللقاح الوقائي من الفيروس. كما سيتطرق المؤتمر إلى الأبحاث الحديثة في مجال العناية المركزة في مختلف الحالات المرضية، والالتهابات المزمنة وطرق علاجها والقضاء عليها.

كما سيلقي المؤتمر الضوء على عدد من الموضوعات الطبية الأخرى منها كيفية علاج الإصابات الدائمة التي تتطلب عناية مركزة التي من بينها الحوادث والحالات الحرجة، كما خصصت اللجنة العلمية للمؤتمر محاضرات متخصصة لمناقشة أحدث الوسائل لتطوير علاج المصابين بأمراض القلب والجلطات القلبية بالعناية المركزة.

وأكدت اللجنة العلمية للمؤتمر أنه سيكون فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والتواصل مع المهتمين في هذا المجال، سواء داخل المملكة أو خارجها، وهو ما سيسهم -بمشيئة الله- في الارتقاء بالمستويات العلمية والمهنية للكوادر الطبية العاملة في العناية المركزة من المشاركين في المؤتمر.

يأتي هذا المؤتمر ضمن برامج التعليم الطبي المستمر التي تنظمها المجموعة بشكل دوري للارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للكوادر الطبية والفنية، أملاً في أن ينعكس ذلك في معدلات جودة أعلى بالخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمراجعين في مختلف التخصصات.

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