إذاعة القرآن الكريم تنقل فعاليات المسابقة مباشرة

أكملت إذاعة القرآن الكريم استعدادها لتغطية فعاليات المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثامنة عشرة، حيث ستبث الإذاعة من مقر المسابقة جلسات تلاوات المتسابقين. كما تقوم وحدة الشؤون الإعلامية بنقل فعاليات المسابقة بصورة مباشرة عبر قناتها على اليوتيوب.