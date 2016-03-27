«التخصصي» يدفع ب 139 طبيباً وطبيبة في التخصصات الدقيقة

شهدت قاعة الملك سلمان بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، حفل تكريم 139 طبيباً وطبيبة جرى ابتعاثهم من 18 قطاعاً صحياً من داخل المملكة وخارجها منهم 48 طبيبة و91 طبيباً أنهوا برامج الدراسات العليا بالمستشفى للعام 2015م ونالوا على إثرها شهادة التخصصات الدقيقة في 61 برنامجا شملت كافة التخصصات الطبية الدقيقة، وشهادة الاختصاص السعودية "الزمالة" في 21 برنامجاً جميعها معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وثمن المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث د. قاسم القصبي لجميع القطاعات الصحية بالمملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الثقة التي أولوها المؤسسة والمتمثلة في إيفاد منسوبيها للتدريب فيها. وقال: " إن الزيادة المستمرة في أعداد الخريجين بشكل سنوي هو أكبر دليل على نجاح هذه المؤسسة الطبية العريقة في تحقيق هدف من أهم أهدافها وهو التدريب الطبي".

مضيفاً أن وجود 21 برنامجاً للزمالة و61 برنامجاً للتخصص الدقيق يشكل رافداً من روافد الدعم للتنمية البشرية في المجال الطبي.

وتمثل هذه الدفعة من الخريجين بحسب د. سعود بن ناصر الشنيفي نائب المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب بالمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، أكبر قفزة عددية ونوعية ينفذها "التخصصي" لزيادة عدد البرامج وزيادة الطاقة الإستيعابية لها وذلك منذ إنشاء برامج الدراسات العليا عام 1984م، ليصل بذلك مجموع الأطباء الخريجين مع نهاية العام 2015م إلى 1423 طبيباً وطبيبة موزعين على مختلف القطاعات الصحية في أنحاء المملكة خلال 32 عاماً الماضية وهو ما يشكل 23% تقريباً من نسبة الأطباء الاستشاريين السعوديين في المملكة.

وقال د. الشنيفي:"إن تدريب الكوادر الصحية السعودية من كافة القطاعات يعد هدفاً إستراتيجياً للمؤسسة ومصدر فخر لمنسوبيها منذ انطلاق أول برنامج لتدريب الأطباء قبل أكثر من ثلاثة عقود إلى أن أصبحت "المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث" من المراكز المرموقة في التدريب الطبي على مستوى المنطقة".