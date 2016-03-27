معرض تعريفي يرصد نشاطات المسابقة وفعالياتها

تقيم الأمانة العامة للمسابقة "معرضاً تعريفياً" مصاحباً لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، ترصد فيه نشاطات المسابقة وفعالياتها وإنجازاتها والخدمات المتميزة التي تقدمها للمتسابقين في مجال القرآن الكريم، ويتضمن المعرض لوحات تعريفية وصوراً عن المسابقات الماضية والوحدات العاملة، ولقطات تكريم الفائزين، كما يحتوي المعرض على المطبوعات الخاصة بالأمانة العامة وإصداراتها الإعلامية التي تبرز شيئاً من تاريخ المسابقة المحلية.