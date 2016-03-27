د. المطلق رعى جائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم بشقراء

دعا معالي الشيخ د. عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي رجال الاعمال ان يشجعوا ويكرموا المتفوقين في محافظاتهم ومراكزهم، وقال معاليه ل "الرياض" انني أدعو رجال الاعمال الى تكريم الابناء والاهتمام بهم في مدنهم فالأقربون اولى بالمعروف، والأمة اذا اهتمت بالمتفوقين واهتمت بصناعتهم وصلوا بها الى العلا والصعود، جاء ذلك خلال رعايته لجائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم في محافظة شقراء في عامها الرابع عشر وسط احتفال اقيم في قاعة الفخامة بحضور محافظ شقراء الاستاذ محمد بن سعود الهلال ورئيس محكمة شقراء الشيخ عبدالله بن إبراهيم العثمان واصحاب الجائزة الشيخ محمد بن عبدالعزيز الجميح رئيس شركة الجميح القابضة والشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح نائب الرئيس والشيخ محمد بن حمد العيسى والشيخ ثنيان بن فهد الثنيان والشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا وأبناء آل الجميح الأستاذ منصور بن محمد الجميح والأستاذ محمد بن حمد الجميح والأستاذ مشاري بن إبراهيم الجميح والأستاذ ماجد بن إبراهيم الجميح، وأعضاء مجلس الجائزة.

الجميح: الجائزة تهدف لحماية الأبناء وتحصينهم من الأفكار الهدامة والمسيئة لديننا وبلادنا

هذا وقد قدم للحفل الأديب عبدالله بن عبدالرحمن الزيد فالقرآن الكريم ثم ألقى مدير التعليم أمين الجائزة الأستاذ سامي بن عبدالله الشويمي كلمة قال فيها ان هذا الاحتفال السنوي يكرم فيه فلذات الأكباد الفائزين بحفظ كتاب الله والمتفوقين علميا. مبينا أن هذه الجائزة تعنى وتهتم بالتعليم وأهله، فصار في كل مدرسة تنافس كبير وشريف وازداد أثرها على رفعة التحصيل العلمي، كما أن الجائزة لم تقتصر على هذا التكريم فحسب بل لها مساهمات كبيرة في رعاية الملتقيات العلمية وتكريم المتميزين من أبناء المحافظة على مستوى الوطن، فشكرا لال الجميح على هذه المبادرة السنوية.

بعد ذلك ألقى الطالب بدر بن علي الصالح كلمة الطلاب المتفوقين قدم خلالها شكره وشكر زملائه لأسرة آل الجميح على اهتمامهم بالمتفوقين وتحفيزهم للطلاب لبذل المزيد من الجهد. هذا وقد تخلل الحفل نماذج لتلاوات الطلاب بعدها ألقى الاديب الشاعر سعد بن عبدالرحمن البواردي قصيدة شعرية بالمناسبة.

ثم ألقى الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح كلمة أصحاب الجائزة نيابة عن الشيخ محمد بن عبدالعزيز الجميح قال: فيها ان التميز والتنافس والنجاح من سمات حياة الإنسان ومطلب مهم وغاية سامية لكل من ينشد العزة والرفعة وهو سبيلنا نحو التقدم، وبين الشيخ حمد أنهم لا يبتغون من وراء هذا العمل سوى الأجر والمثوبة وتحقيق الأهداف المنشودة للتمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحماية أبنائنا من الانحراف العقدي أو الفكري أو الأخلاقي وتحصينهم من الأفكار الهدامة والمسيئة لديننا وبلادنا كما قدم التهنئة باسمه واسم مجلس الجائزة وأهالي شقراء للشاعر الأديب الأستاذ سعد بن عبدالرحمن البواردي وإلى الشيخ ابي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري على نيلهما وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى وهما نموذجان فاضلان للعطاء والعلم والثقافة، واختتم الشيخ حمد كلمته بالشكر لضيف الجائزة على تفضله بالحضور وتكرمه برعاية حفل الجائزة لهذا العام وقدم الشكر للزملاء أعضاء مجلس الجائزة.

ثم قدم أوبريت "وطن وحزم" ثم ألقى راعي الحفل د. عبدالله المطلق كلمة قال فيها "نحمد الله الذي ربط هذه الجائزة بالقرآن الكريم الذي جعل فيه شرف الأمة وعزها، والذي جاء ركيزة ضمن هذه الجائزة – جائزة الجميح - وقال معاليه: إن الجوائز في هذه المحافظات من باب التنافس فيما بين الطلاب ويساهم في تشجيع النشء.

وأضاف "إن أسرة آل الجميح لها فضل كبير في داخل المملكة وخارجها وكانت محافظة شقراء ولا تزال محل عنايتهم منذ زمن وقد زادهم هذا رفعة وعزة ونسأل الله أن يجعل هذا العمل رفعة لهم في الآخرة كما هو رفعة في هذه الدنيا".

بعد ذلك تم تكريم الأديب سعد بن عبدالرحمن البواردي والشيخ ابي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري بعد ذلك ارتجل الشيخ ابو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري كلمة قدم فيها شكره وتقديره لأسرة آل الجميح مثمنا للجائزة هذا التكريم.

كما تم تكريم 40 طالبا من حفظة كتاب الله والمتفوقين علميا وفي ختام الحفل قدم الشيخان محمد وحمد العبدالعزيز الجميح درعا تذكاريا لمعالي الشيخ عبدالله المطلق.

ثم تناول الجميع طعام الغداء المعد بهذه المناسبة.

الجدير بالذكر أن الجائزة ساهمت هذا العام في طباعة كتاب حب الوطن من منظور شرعي للمؤلف الدكتور زيد الزيد لينضم لسلسلة الكتب التي تقوم الجائزة بطباعتها سنويا.