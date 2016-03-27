ضبط 198 سيارة نقل أغذية مخالفة في دبي

ضبطت بلدية دبي 198 سيارة نقل أغذية مخالفة للشروط والقوانين المتبعة، من أصل 682 سيارة تم تفتيشها ضمن حملة نفذتها البلدية أخيراً لضبط عمليات نقل الأغذية، والتأكد من تطبيق دليل النقل السليم للأغذية بمختلف أنواعها «الجافة، والمبردة، والمجمدة».

نتائج إيجابية

وقال سلطان علي الطاهر رئيس قسم التفتيش الغذائي في إدارة سلامة الأغذية ببلدية دبي رئيس الفريق المختص بمتابعة وتنفيذ دليل النقل السليم للأغذية، إن الحملة تمت في سوقي الخضار والفاكهة في ورسان، والأسماك في ديرة، ضمن حملة شاملة نفذتها الإدارة على مدى أربعة أيام، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، وإدارات النفايات، والأسواق، والممتلكات في البلدية.

وذكر أن نسبة السيارات المخالفة بلغت 29% وذلك لعدم مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الصحية للنقل السليم والآمن للأغذية، وتمت مخالفتها وتحويلها فوراً إلى مراكز الفحص الفنية، بينما بلغ عدد السيارات الملتزمة 484 سيارة، بنسبة بلغت 71%.

وأضاف «من النتائج الإيجابية للحملة، استجابة العديد من شركات سيارات نقل الأغذية المخالفة لاعتماد سياراتها ضمن المواصفات والمعايير المطلوبة، حيث كان معدل اعتماد السيارات 18 سيارة في اليوم الواحد، ووصل إلى 33 سيارة يومياً بعد تطبيق الحملة التفتيشية، بنسبة زيادة بلغت 75%، وتعتبر هذه الزيادة مؤشراً إيجابياً حول مدى التزام المؤسسات باعتماد وسائل النقل لديها بما يتطابق مع الاشتراطات الصحية والمواصفات الفنية المعتمدة في دليل سيارات نقل الأغذية».

وأكد أن سلامة الأغذية في كل مراحل السلسلة الغذائية تعتمد على مبدأ «سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة» بين إدارة سلامة الغذاء، والمؤسسات الغذائية المتعاملة مع الغذاء، والمستهلكين أيضاً.

حملات دورية

وأوضح الطاهر أن قسم التفتيش الغذائي والفريق المكلف بتطبيق دليل النقل السليم للأغذية سيعمل على تنفيذ حملات دورية خلال العام الجاري بصورة أشمل، وعلى نطاق أوسع، إلى أن يتم التأكد بنسبة 100% من التزام جميع شركات النقل بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات الفنية لوسائل نقل الأغذية لتحقيق رؤية إدارة سلامة الغذاء «رقابة مستدامة لغذاء آمن».

وناشد الجمهور بضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ الفوري عن أية وسيلة نقل غذاء مخالفة عبر الاتصال على مركز الطوارئ التابع للبلدية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 800900، حيث ستتأكد الإدارة من السيارة وحالتها ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.