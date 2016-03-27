معثورات بملايين الدراهم في «حفظ وصون» شرطة دبي

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أكد العميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي أن برنامج «في الحفظ والصون» الخاص بالمعثورات في مطارات دبي سجل 34 ألفاً و999 بلاغ معثورات في الإدارة العام الماضي، وتمكن من إعادة مجوهرات ومبالغ مالية من عملات مختلفة وأجهزة إلكترونية تقدر بملايين الدراهم لأصحابها، وأن الإدارة العامة لأمن المطارات بالتعاون مع شركائها الذين يقدمون خدمات للمسافرين في مطار دبي الدولي يشكلون فريق عمل واحداً يساهم في إعادة المفقودات ومساعدة الجمهور بأسرع وقت ممكن، وأنه في حال تبليغ أي شخص غادر الدولة عن فقدان شيء وعثروا عليه، يمكن أن يتم إيصاله له عبر شحن طيران الإمارات، وهناك الكثير من الوثائق والمستندات والأجهزة الإلكترونية والمبالغ المالية وصلت إلى مسافرين خارج الدولة، فيما تم تسليم أخرى لمسافرين أوكلوا أشخاصاً لاستلامها عنهم متواجدين في الدولة، وأن أمن المطارات توفر لكل المسافرين مراكز اتصال في مباني المطارات، للإبلاغ عن المفقودات أو تسليم المعثورات.

وقال العميد بن لاحج لـ «البيان» إن البرنامج مطبق منذ سنوات إلا أنه تم تطويره ليكون إلكترونياً في عمليات إدخال بيانات ومعلومات المعثورات، آخرها تكريم عاملة نظافة من الجنسية النيبالية تدعى جيفان جادكا بعد تسليمها حقيبة بها مبلغ 40 ألف دولار عثرت عليها في الحمام إلى مركز الشرطة على الرغم من أن الحمام غير مراقب بالكاميرات، وتم الاتصال بصاحبة المبلغ التي ألغت رحلتها بسبب فقدانها إياها وفوجئت بالشرطة تتصل بها وتخبرها أن المبلغ موجود، مؤكدة أنها كانت قادمة من عنتيبي في أفريقيا ومتوجهة إلى جوانزوا ونزلت ترانزيت في دبي إلا أنها فقدت الحقيبة هناك.

معثورات

وأضاف العميد بن لاحج أنه ضمن المواقف اللافتة عثور موظف على حقيبة بها 10 آلاف درهم ومبالغ أخرى من عملات مختلفة وتسليمها إلى أمن المطار، وتم تسجيل المبالغ ضمن المعثورات إلا أنه لم يستدل على صاحبها حتى تلقت الإدارة بلاغاً من سيدة من الجنسية الهندية تدلي بمواصفات الحقيبة وأنها فقدتها في المطار أثناء تواجدها ترانزيت في دبي وفرحت كثيراً عندما تم الرد عليها بأن الحقيبة موجودة ولم تنقص شيء، مؤكداً أنه يتم بشكل دوري تكريم الأشخاص الذين يعثرون على أي مقتنيات بهدايا عينية ومادية وشهادات تكريم لتشجيعهم على أمانتهم.

مساعدة سائح

أوضح العميد علي عتيق أنه تمت مساعدة أحد المسافرين من الجنسية الأوروبية بعد تعرضه لنزيف حاد في الأنف أثناء تواجده في صالة المطار، وأنه تم نقله على الفور إلى غرفة خاصة بالإسعافات الأولية وتقديم الدعم له حتى تم إيقاف النزيف، وأشاد السائح بالتحرك السريع لرجال الأمن ونقله على كرسي متحرك بوضعية معينة لتخفيف حدة النزيف وإنقاذه.

خاتما ألماس

أكد العميد علي عتيق أنه ضمن البلاغات المسجلة عثرت إحدى عاملات النظافة على خاتمي ألماس وسلمتهما إلى الإدارة، فيما تلقت الإدارة بلاغاً من إحدى الشخصيات الشهيرة لدى زيارتها إلى دبي بفقد خاتمين من الألماس في المطار، وتم تسجيله في برنامج «إدارة الأمتعة والمفقودات»، وبعد مغادرتها الدولة أرسلت رسالة تفيد فقدانها الخواتم، فكان الرد أنه «في الحفظ والصون»، وتم تسليمهما إلى أحد الأشخاص ممن لها علاقة بها، وكان للأمر تأثير إيجابي عليها، مشيرة إلى أن ثمنهما يفوق 150 ألف درهم.

1633 عنواناً

أكد العميد علي عتيق بن لاحج أنه تنفيذاً لمبادرة «عام 2016.. عام القراءة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخيراً، لتمثل خطوة جديدة في مسيرة الدولة، قامت الإدارة بإنشاء مكتبة خاصة للموظفين تحتوي على 1633 كتاباً من تبرعات الموظفين وأفراد الجمهور، وبلغ عدد الموظفين الذين اطلعوا واستعاروا الكتب 627 موظفاً العام الماضي، ولضمان الاهتمام بالقراءة واطلاع للموظفين عبر برامج تحفيزية تقوم المكتبة بعمل مسابقات وأنشطة تنافسية بين الموظفين، كما سيتم إدراج الموظفين الأكثر اطلاعاً وقراءة ضمن الموظفين المتميزين بعد التأكد من عدد الكتب التي اطلعوا عليها وكتابة ملخص عن كل كتاب، مشيراً إلى أنه تبرع بما يقارب من 20 كتاباً ومطبوعة لصالح مكتبة الإدارة.