"منتدى الحوار الوطنى" بالإسماعيلية يناقش مشاركة الشباب فى العمل السياسى غدا

ينظم غدا الاثنين المكتب التنفيذى بمنتدى الحوار الوطنى للشباب بالإسماعيلية، لقاء تحت شعار "بقوة شبابها تحيا مصر " وذلك بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية فى الساعة العاشرة صباحا لمناقشة توعية الشباب للمشاركة فى العمل السياسى بالمحافظة.

يشارك فى المنتدى طارق أبو الخير مدير إدارة التعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة ومنى أحمد مسئول البرلمان بفرع ثالث إسماعيلية، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذى على محمود أحمد عبد السميع وساهر محمد غريب ومحمد أحمد حنفى وأمانى خليل ونعمات حسونة وأسماء على وأمل عبد الرحيم.

- انطلاق المنتدى العربى الثالث لطلائع الشباب والرياضة بالإسماعيلية