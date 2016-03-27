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بلدية أبوظبي: 20 منفذاً لتسليم الأراضي والمساكن اليوم

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بلدية أبوظبي: 20 منفذاً لتسليم الأراضي والمساكن اليوم بلدية أبوظبي: 20 منفذاً لتسليم الأراضي والمساكن اليوم

تبدأ بلدية مدينة أبوظبي اليوم تسليم 1436 وحدة سكنية و2432 قطعة أرض للمواطنين في عدد من مناطق المدينة، حيث دعتهم إلى الحضور لمقرها الرئيس في شارع الشيخ زايد لإنهاء إجراءاتهم.

وأشارت البلدية إلى أنها وفرت ما لا يقل عن 20 منفذاً في المبنى الرئيس لتسليم المواطنين الأراضي والمساكن، وتوفير كل ما تحتاجه إجراءات التسليم وذلك تسهيلاً على المواطنين لإتمام عملية التسليم والتحقق من الأوراق الثبوتية.

وأكدت أن هذه المكرمة السامية تعطي دلالات وطنية رائعة وعميقة، وتؤكد أن قيادتنا الكريمة السخية مؤمنة بأن الإنسان في الإمارات كان وسيبقى في قمة أولويات واهتمامات حكومتنا الرشيدة، وأن تعزيز وتمكين أبناء الإمارات أصبح من ضمن أهم استراتيجيات الدولة.

وذكرت البلدية أنه على الرغم من توقع توافد أعداد كبيرة من المواطنين المشمولين في اليوم الأول للتسليم إلا أن آلية العمل معدة ومجهزة لتقديم الخدمات بهدوء وسلاسة وذلك بفضل الاستعداد والترتيبات الجيدة التي تقوم بها البلدية لاستقبال المستحقين، كما تخصص بلدية مدينة أبوظبي أماكن وقوف مجانية.

ولفتت إلى أنها تضع خدمة السيارات المتنقلة من أجل توصيل خدمات تسليم المساكن إلى ذوي الإعاقة وكبار السن المشمولين في أماكن إقامتهم وتواجدهم والتواصل معهم، بهدف استكمال إجراءات تسليمهم المساكن، وكذلك تتيح البلدية لشركة أبوظبي للتوزيع منفذا لتلقي طلبات التحويل الخاصة بتوصيل خدماتها «المياه والكهرباء» من مبنى البلدية.

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