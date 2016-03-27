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محافظ البنك المركزى: بدأنا إجراءات بيع "المصرف المتحد" قبل نهاية 2016

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محافظ البنك المركزى: بدأنا إجراءات بيع "المصرف المتحد" قبل نهاية 2016 محافظ البنك المركزى: بدأنا إجراءات بيع "المصرف المتحد" قبل نهاية 2016
كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن أنه سيتم طرح حصصا من عدة بنوك بنظامى المستثمر الاستراتيجى والطرح فى البورصة، موضحاً:"بدأنا فى إجراءات بيع المصرف المتحد قبل نهاية العام الحالى وسيتم طرح 40 % من البنك العربى الإفريقى الدولى فى البورصة مناصفة من حصتى الكويت ومصر هذا العام".

كما أشار محافظ البنك المركزى، فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، إلى أنه سيتم طرح 20 % من بنك "القاهرة " فى البورصة قبل نهاية العام الحالى، مشيراً أن الجهاز المصرفى يقوم بدوره فى توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى إنتظار تحرك .

محافظ "المركزى": تسديد مليار و800 مليون دولار لقطر وبنك باريس يوليو المقبل
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طارق عامر: ضخ 22 مليار دولار للسماح بدخول بضائع متراكمة بالموانئ
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مصر 365

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