محافظ البنك المركزى: بدأنا إجراءات بيع "المصرف المتحد" قبل نهاية 2016

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن أنه سيتم طرح حصصا من عدة بنوك بنظامى المستثمر الاستراتيجى والطرح فى البورصة، موضحاً:"بدأنا فى إجراءات بيع المصرف المتحد قبل نهاية العام الحالى وسيتم طرح 40 % من البنك العربى الإفريقى الدولى فى البورصة مناصفة من حصتى الكويت ومصر هذا العام".

كما أشار محافظ البنك المركزى، فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، إلى أنه سيتم طرح 20 % من بنك "القاهرة " فى البورصة قبل نهاية العام الحالى، مشيراً أن الجهاز المصرفى يقوم بدوره فى توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى إنتظار تحرك الحكومة.

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