لبنانية صاحبة أجمل وجه في العالم.. من هي؟

بعد الإنجاز الكبير الذي حققته في مسابقة ملكة جمال العالم للعام 2015، حيث حلّت في المرتبة الرابعة، ها هي اليوم فاليري ابو شقرا ترفع إسم لبنان من جديد، بنيلها لقب صاحبة أجمل وجه في العالم، وفق مجلة Global Beauties العالمية والمتخصصة بالجمال.

وحازت فاليري أيضاً على لقب وصيفة الجمال في العالم، والأجمل في قارة آسيا.

يشار الى انه في مسابقة ملكة جمال العالم 2015 التي أجريت في الصين، تُوّجت ملكة جمال إسبانيا ميراي لالاغونا رويو ملكةً لجمال العالم، وحلّت ملكة جمال روسيا وصيفة اولى، وملكة جمال اندونيسيا وصيفة ثانية.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي