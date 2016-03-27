هيفاء وهبي تعزي الوسوف بعد عودتها من الولايات المتحدة

بعد وصولها الى بيروت من الولايات المتحدة الامريكية، توجهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الى منزل سلطان الطرب جورج وسوف في الكفرون لتقديم واجب العزاء بوفاة والده.

ونشرت الصفحة الرسمية للوسوف، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور وهبي فى منزل جورج أثناء تقديمها واجب العزاء.

وكتبتت صفحة جورج: "النجمة هيفاء وهبي تزور سلطان الطرب جورج وسوف في منزله فور وصولها من الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم واجب العزاء بوفاة والده".

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