أخبار عاجلة

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا -
مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر -
خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس -
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور -
المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد -
الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ» -
«قرطام» وبرلمانيون يفتتحون مستشفى ومؤسسة خيرية بالشرقية -
حظر ندب الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة لخراج المحافظة -
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

استكمال الخطوات التأسيسية لهيئة المحامين.. والتدشين شعبان المقبل

Google+ Print
استكمال الخطوات التأسيسية لهيئة المحامين.. والتدشين شعبان المقبل استكمال الخطوات التأسيسية لهيئة المحامين.. والتدشين شعبان المقبل

    تستعد الهيئة للمحامين للانطلاق في منتصف شعبان المقبل.. وصَرّح المتحدثُ الرسمي باسم الهيئة السعودية للمحامين د. أحمد الصقيه بأنَّ مجلس إدارة الهيئة يعمل حالياً على استكمال الخطوات التأسيسية لانطلاق أعمال الهيئة، وتدشين هويتها في ملتقىً يتزامنُ مع انعقاد أول اجتماع للجمعية للعمومية في شهر شعبان المقبل.

د. الصقيه: إطلاق سلسلة من ورش العمل لرفع مستوى الممارسة

وأكدَّ د. الصقيه حِرْصَ وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة د. وليد الصمعاني على مشاركةٍ واسعةٍ من المحامين بما يحقق أهداف التنظيم، ويرفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم؛ وذلك من خلال إطلاق سلسة من ورش العمل في مختلف مدن المملكة كالرياض، وجدة والدمام وبقية مناطق المملكة، بحيث تعمل الورش على بلورة استراتيجية الهيئة، وترجمة أهدافها وتطلعات منسوبيها إلى مبادرات، كاشفاً عن عزم الهيئة اطلاق أولى ورش عملها في مدينة الرياض تحت رعايةٍ من وزير العدل رئيس الهيئة د. وليد الصمعاني؛ وذلك مساء يوم الاثنين 26/06/1437ه.

وبيّن الدكتور أحمد الصقيه أنَّ مجلس إدارة الهيئة وافقَ أيضاً على اختيار مقرٍ رئيسٍ للهيئة، والذي سيكونُ في مدينة الرياض على طريق الدائري الشمالي، وجارٍ العمل على تهيئةِ المقر المستأجر؛ تمهيداً لمزاولة الأمانةِ العامة للهيئة مهامها.

وأشار أنَّ مجلس إدارة الهيئة قد اختار بكر بن عبداللطيف الهبوب أميناً عاماً للهيئة من بين المرشحين، وفقاً لمعايير تلبي أهداف الهيئة، متمنين له التوفيق في مهام عمله. يُذكر أنَّ بكر مستشارٌ قانونيٌّ وسَبق له العمل كمحامٍّ، ويجمع بين التأهيل الشرعي والقانوني، وله مشاركات عدلية ومتخصصة حول مهنة المحاماة، ويتمتع بخبرةٍ في الحوكمة والإدارة وأمانة مجالس الإدارة اكتسبها من خلال تقلده لعدد من المناصب الإدارية، وفرق العمل في القطاع الحكومي والخاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة