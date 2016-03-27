استكمال الخطوات التأسيسية لهيئة المحامين.. والتدشين شعبان المقبل

تستعد الهيئة السعودية للمحامين للانطلاق في منتصف شعبان المقبل.. وصَرّح المتحدثُ الرسمي باسم الهيئة السعودية للمحامين د. أحمد الصقيه بأنَّ مجلس إدارة الهيئة يعمل حالياً على استكمال الخطوات التأسيسية لانطلاق أعمال الهيئة، وتدشين هويتها في ملتقىً يتزامنُ مع انعقاد أول اجتماع للجمعية للعمومية في شهر شعبان المقبل.

د. الصقيه: إطلاق سلسلة من ورش العمل لرفع مستوى الممارسة

وأكدَّ د. الصقيه حِرْصَ وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة د. وليد الصمعاني على مشاركةٍ واسعةٍ من المحامين بما يحقق أهداف التنظيم، ويرفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم؛ وذلك من خلال إطلاق سلسة من ورش العمل في مختلف مدن المملكة كالرياض، وجدة والدمام وبقية مناطق المملكة، بحيث تعمل الورش على بلورة استراتيجية الهيئة، وترجمة أهدافها وتطلعات منسوبيها إلى مبادرات، كاشفاً عن عزم الهيئة اطلاق أولى ورش عملها في مدينة الرياض تحت رعايةٍ من وزير العدل رئيس الهيئة د. وليد الصمعاني؛ وذلك مساء يوم الاثنين 26/06/1437ه.

وبيّن الدكتور أحمد الصقيه أنَّ مجلس إدارة الهيئة وافقَ أيضاً على اختيار مقرٍ رئيسٍ للهيئة، والذي سيكونُ في مدينة الرياض على طريق الدائري الشمالي، وجارٍ العمل على تهيئةِ المقر المستأجر؛ تمهيداً لمزاولة الأمانةِ العامة للهيئة مهامها.

وأشار أنَّ مجلس إدارة الهيئة قد اختار بكر بن عبداللطيف الهبوب أميناً عاماً للهيئة من بين المرشحين، وفقاً لمعايير تلبي أهداف الهيئة، متمنين له التوفيق في مهام عمله. يُذكر أنَّ بكر مستشارٌ قانونيٌّ وسَبق له العمل كمحامٍّ، ويجمع بين التأهيل الشرعي والقانوني، وله مشاركات عدلية ومتخصصة حول مهنة المحاماة، ويتمتع بخبرةٍ في الحوكمة والإدارة وأمانة مجالس الإدارة اكتسبها من خلال تقلده لعدد من المناصب الإدارية، وفرق العمل في القطاع الحكومي والخاص.