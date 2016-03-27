14 مليار ريال لتنفيذ مشروعات تنموية في الدرب

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مشاعر الولاء والسمع والطاعة التي يعبر عنها أهالي منطقة جازان للقيادة الرشيدة ووقوفهم مع ولاة أمرهم في مختلف الأوقات والظروف واستعدادهم الدائم لخدمة الدين ثم المليك والوطن، والدفاع عن الأرض والعرض وبذل الغالي والنفيس لكل ما فيه خدمة المواطن ورفعة الوطن ويرد كيد كل من يريد النيل من أمن واستقرار الوطن في نحره.

جاء ذلك في كلمة لأمير المنطقة خلال حفل تدشن معرض المشروعات التنموية والخدمية المنفذة، والتي تحت التنفيذ بمحافظة الدرب والمراكز التابعة لها وذلك أمس الأول في قاعة المملكة للاحتفالات بالمحافظة.

وعبر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، عن سعادته بزيارة المحافظة والمراكز التابعة لها وما تم تدشينه والوقوف عليه من مشروعات تنموية في مختلف المجالات.

وأكد أمير جازان، في كلمته أهمية التعاون الجاد والمثمر بين المواطن والمسؤول لتحقيق كل ما يخدم الصالح العام، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

وكان الأمير محمد بن ناصر قد قص شريط افتتاح المعرض، وتجول فيه مطلعاً على المشروعات المنفذة والتي تحت التنفيذ بالمحافظة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ١٤ مليار ريال، شملت مشروعات للكهرباء بمبلغ ١٣ مليارا ومياه بمبلغ٢٧٠ مليون ريال ومشروعات بلدية بمبلغ ٢٦٠ مليون ريال ومشروعات صحية بقيمة إجمالية ٣٥٠ مليون ريال ومشروعات تعليمية بقيمة ٢٠٠ مليون ريال.

وخلال الحفل الذي شرفه أمير المنطقة، أعرب أحمد بن جابر العقدي رئيس مركز الريم التابع للمحافظة، في كلمة أهالي ومحافظ الدرب، عن سعادة الجميع بزيارة سموه للمحافظة، وعدد من المراكز والقرى التابعة.

وتطرق إلى ما تجده المحافظة كغيرها من محافظات المنطقة، وبقية مناطق المملكة من دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، مبيناً أن زيارة أمير المنطقة للمحافظة تأتي تأكيداً لحرصه على تفقد سير عملية التنمية بمختلف محافظات المنطقة لتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بها إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر الحفل محافظ الدرب غازي بن مالح الشمري، ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة وأهالي ورؤساء المراكز التابعة لمحافظة الدرب.

من جهة أخرى زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أمس، شيخ شمل قبائل الدرب الشيخ هادي الشعبي وشيخ شمل قبائل عتود أحمد الشرفي وذلك في إطار الجولة التفقدية التي قام بها سموه لمحافظة الدرب.

وعبر الشيخان الشعبي والشرفي عن سعادتهما وشكرهما لسمو أمير المنطقة على الزيارة التي تؤكد مدى التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبنائهم المواطنين.

كما ثمن محافظ الدرب غازي الشمري ورؤساء مراكز الدرب والمشايخ والأهالي زيارة سمو أمير جازان التي يحرص من خلالها - حفظه الله- على الوقوف بنفسه على المشروعات المنفذة والمنجزة لما فيه مصلحة وخدمة الأهالي والمقيمين.