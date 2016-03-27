مدينة «الإسكان» تؤمن احتياج الرياض للمساكن لأربع سنوات

جاءت خطوة وزارة الإسكان لتشييد أول مدينة سكنية شمال شرق الرياض تضم 100 ألف وحدة سكنية، نقلة هامة في تسريع حل مشكلة السكن بالاعتماد على حلول مبتكرة للشركات الأجنبية ذات الخبرة في هذا المجال، ومنها الشركات الكورية التي نجحت في مشروعات مماثلة في بعض الدول الخليجية.

وتعتبر المدينة السكنية الجديدة الواقعة جنوب موقع المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية»، أول مشروع حكومي يوطن تجربة أجنبية في الإسكان، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع احتياج الرياض للمساكن مدة أربع سنوات (الاحتياج السنوي يزيد عن 25 ألف وحدة سكنية).

ووقع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل السبوع المنصرم في سيؤول الكورية، مذكرة تفاهم بين وزاة الإسكان ووزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية في كوريا الجنوبية، تشمل كافة جوانب عملية صناعة الإسكان، منها تبادل الخبرات في طرق البناء السريعة التي تساعد على تقديم منتجات سكنية جاذبة، في أوقات زمنية قياسية، وآليات تشجيع الإستثمار في قطاع الإسكان، وتنظيم ورش عمل مشتركة وتبادل الزيارات بين المختصين من البلدين، وإقامة المؤتمرات والندوات التي تساعد وزارة الإسكان على عمل نقلة نوعية في تقديم منتجات سكنية تليق بالمواطن وتطلعاته.

وكان من أول ثمار اتقافية التعاون بين البلدين، توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الإسكان وبين تحالف كوري سعودي لتطوير مئة ألف وحدة سكنية في العشر سنوات المقبلة بالرياض، حيث يتكون التحالف من ثلاث شركات، شركتان كوريتان هما شركة دايو وشركة هانوا، وشركة ثالثة سعودية هي شركة عبر المملكة سبك.