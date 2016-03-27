الاجتماع الأول للتحالف الإسلامي العسكري يعقد في الرياض.. اليوم

تحتضن العاصمة الرياض صباح اليوم الأحد الاجتماع الأول لقوات التحالف الاسلامي العسكري ضد الارهاب، وذلك بعد عدد من الاجتماعات التحضيرية التي سبقت اجتماع اليوم، وجمعت أعضاء التحالف الإسلامي العسكري.

كما يعقد الناطق الرسمي باسم قوات التحالف الاسلامي المشترك العميد ركن أحمد عسيري مؤتمرا صحافيا مساء اليوم لكشف نتائج اجتماع اعضاء التحالف وما خلص اليه.

وارتفع عدد دول التحالف الإسلامي العسكري الذي تقوده المملكة لمحاربة الإرهاب من 34 إلى 40 دولة. حيث انه منذ إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب والتجهيزات تجري على قدم وساق.

ويعمل التحالف الاسلامي العسكري على أربعة محاور رئيسية، وهي فكرية ومالية وعسكرية وإعلامية، ويأتي هذا التحالف بعد اعلان المملكة في ديسمبر الماضي عن تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب، وتأسيس مركز عمليات مشتركة مقره الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود.