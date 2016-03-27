القيعي: كان يوجد عدم حرص من مجلس الأهلي على حل أزمة الجمعية العمومية

يرى عدلي القيعي مدير التسويق السابق بالنادي الأهلي أن مجلس النادي برئاسة محمود طاهر "لم يكن حريصا على حل أزمة الجمعية العمومية".

وكان مجلس إدارة الأهلي قد اكتسح تصويت الجمعية العمومية على الميزانية التي اعتمدها عن سنة 2015 خلال انعقادها يوم الجمعة بمقر الجزيرة.

وشهدت الجمعية العمومية فشل الخطيب والقيعي في تسجيل أسمائهما للإدلاء بأصواتهما ما تسبب في غضب الأخير على وجه التحديد. (طالع التفاصيل)

وقال القيعي: "ليس هناك أزمة وما حدث ليس متعمدا".

وأضاف في تصريحات عبر قناة CBC "ولكن كان يوجد عدم حرص من مجلس الأهلي على حل الأمر".

وأوضح "المرونة مطلوبة هنا".

وأكمل حديثه قائلا: "في الأوقات السابقة كنا نحترم بشدة أي عضو يأتي من أجل أن يقوم بدوره في الجمعية العمومية حتى ولو متأخر في السداد أو غير ذلك".

وأتم "هذا ما كان يجب أن يحدث".

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