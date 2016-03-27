معوض يوضح.. العيب الوحيد في طلبة ' الظهير الأيسر '

انتهت الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا وصار حلم مصر في دخول التصنيف الأول على إفريقيا ممكنا إلى حد كبير.

الفراعنة يحتاجون إلى الدخول في التصنيف الأول، قبل قرعة تصفيات كأس العالم 2018 في 24 يوليو المقبل، من أجل الابتعاد عن المنتخبات الأقوى في التصفيات.

فهل يستطيع المنتخب المصري دخول التصنيف الأول في تصنيف فيفا في شهر أبريل المقبل؟

الأمر متوقف على 4 مباريات في الجولة التالية من التصفيات.

مصر x نيجيريا (الثلاثاء، السابعة مساءا)

يلتقي المنتخب المصري – صاحب المركز السابع في التصنيف - بنظيره النيجيري في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، بعد تعادل حكم اللقاء الأول.

في حال فوز المنتخب المصري، تصل نقاط المنتخب إلى 647 نقطة.

أما في حال التعادل تصل نقاط المنتخب إلى 594 نقطة، أما في حال الخسارة فتتبخر آمال المنتخب في الوصول للتصنيف الأول.

ولكن في بقية التقرير، سيفترض FilGoal.com النتيجة الأفضل وهي فوز مصر بالمباراة، ليصبح رصيدها 647 نقطة.

النيجر x السنغال (الثلاثاء، الرابعة ظهرا)

السنغال – صاحبة المركز السادس في الترتيب الإفريقي- فازت 2-0 على النيجر بشكل متوقع، ومن شبه المؤكد أن تعيد فوزها في النيجر لتصل للنقطة 652.

التعادل – إن حدث – سيهبط بالسنغال لـ621 نقطة وتنزل تحت مصر، مثلها مثل الخسارة بالتأكيد.

توجو x تونس (يوم الثلاثاء، الخامسة بتوقيت القاهرة)

تونس فازت بصعوبة على ضيفتها توجو 1-0 في المباراة الأولى، ويتجه نسور قرطاج إلى توجو في الجولة المقبلة.

بافتراض تعادل تونس مع توجو، تصل إلى النقطة 620 لتنزل تحت السنغال ومصر في حال فوزهما.

أما في حال فوز توجو، تصل تونس للنقطة 606.

فوز تونس هو النتيجة الوحيدة التي تبقيها فوق مصر في حال فوز الفراعنة، حيث تصل للنقطة 648 ولكنها ستهبط تحت السنغال – إن فازت على النيجر.

المغرب x كاب فيردي (الثلاثاء، التاسعة مساءا)

صاحبة المركز الأول في التصنيف الإفريقي كاب فيردي مهددة بشدة بالخروج من الخماسي القائد للتصنيف.

كاب فيردي خسرت من المغرب على أرضها 1-0، قبل أن تخرج لمواجهة أسود الأطلس في الجولة التالية.

في حال كررت المغرب فوزها، تصل نقاط كاب فيردي لـ620، وتنزل تحت مصر والسنغال.

ولكن في حال تعادل الفريقين، تصل كاب فيردي للنقطة 663 وتتبخر آمال مصر في التصنيف الأول، ناهيك بالطبع عن فوزها.

بقية التصنيف الأول

أصحاب المراكز من الثاني للرابع – كوت ديفوار والجزائر وغانا – لديهم مباريات شبه سهلة، أمام السودان وإثيوبيا وموزمبيق، لذا فقد يكون مكانهم مؤمنا في التصنيف الأول الشهر المقبل.