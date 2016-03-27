بالفيديو.. هالة صدقى: لست مؤمنة بمذاهب المسيحية لأن ورائها مصالح سياسية

قالت الفنانة هالة صدقى، إنها كانت تتمنى الطلاق من زوجها بسهولة، موضحة أنها ليست مقتنعة بالمذاهب الدينية، مضيفة:" فى عهد السيد المسيح عليه السلام لم تكن هناك مذاهب كاثوليكية أو بروتستانت".

وأضافت هالة صدقى، فى حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب، عبر برنامجها (100 سؤال) المذاع على فضائية الحياة، :" المذاهب من صنع البشر وكلها بسبب اتجاهات سياسية ومصالح، لذلك لا أومن بتلك القصة ولا أربط حياتى بهذه القصة".

وتابعت:" المهم ربنا موجود وتعاليمه ننفذها.. ونشوف ربنا حابب أيه ومش حابب أيه؟".

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