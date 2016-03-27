القبض على قيادى إخوانى يمول العناصر الإرهابية وبحوزته 96 ألف دولار

أفاد مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط قيادى إخوانى بمطار القاهرة الدولى قادماً من السعودية ، حيث تبين أنه المسئول عن دعم العناصر الإخوانية بالمال خلال الفترة الماضية لتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.

كواليس الواقعة بدأت، بقدوم "إسلام.س" مهندس زراعى بالرياض ومسقط رأسه منطقة شربين بالدقهلية، ومن القيادات الإخوانية البارزة، وعضو اللجان الإخوانية المتحركة إلى البلاد قادماً من السعودية، حيث تم استيقافه بمطار القاهرة الدولى والقبض عليه، وعثر بحوزته على 96860 دولار أمريكية، وتبين أنه عضو مجلس إدارة صندوق رعاية المصرين بالرياض والمجمد نشاطه منذ 2013 لسيطرة جماعة الإخوان عليه، واستغلال أمواله فى دعم العناصر الإخوانية بالقاهرة لتنفيذ الأعمال التخريبية.

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