بالفيديو..هالة صدقى تدعو لاعتبار "المثلى" أخ أو ابن.. وتؤكد:لدى أصدقاء منهم

قالت الفنانة هالة صدقى، إنها ضد نبذ المثليين جنسياً بالمجتمع، مضيفة: "هما بيصعبوا عليا، ومينفعش تبص ليهم وتقول إيه دول؟؟.. تخيل إن دا لو ابنك أو أخوك تخيل عشان متبقاش هجومى.. هو عنده مشكلة يا إما نفسية أو جسمانية".

وأضافت هالة صدقى، فى حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب، عبر برنامجها (100 سؤال) المذاع على فضائية الحياة،:"المثليين جنسياً لم يخلقوا كذلك ولم يختاروا ذلك، ومن يختار منهم أن يكون مثلى فهو حر، مش أنا اللى هعاقبة لأن كل واحد حر فى حياته، طالما عارفة حقوقى معاه".

وأوضحت: "أنا ضد المثليين.. بس بقف معاهم حال اعتراض البعض عليهم فى تولى الوظائف، لأن أغلبهم فى قمة الذكاء وهم كأشخاص ناس بتشتغل 10 /10 .. فيهم حتة ذكاء كبيرة جداً، ولدى أصدقاء مثليين وفى ناس كتير أعرفهم كده .. ومش بضايق منهم خالص".

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