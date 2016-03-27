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الصقر أحمد حسن: "عيب.. اسم مصر أكبر من حذاء ميسي"

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الصقر أحمد حسن: "عيب.. اسم مصر أكبر من حذاء ميسي" الصقر أحمد حسن: "عيب.. اسم مصر أكبر من حذاء ميسي"
وجه أحمد حسن نجم والنادى الأهلى والزمالك السابق انتقادات لمسئولى قناة Mbc مصر بسبب إعلان تبرع الأسطورة الأرجنتينى ميسي بحذاء ليباع فى مزاد علنى يخصص دخله للفقراء فى مصر.

وقال الصقر: "عيب.. اسم مصر أكبر من حذاء ميسي.. هذا الكلام إهانة لمصر الكبيرة التى لا تحتاج حذاء ميسي مع كل الاحترام له كنجم كبير" موضحا أنه كان من الأفضل أن يتبرع ميسي بتيشرت عليه توقيعه مثل ما يحدث من نجوم العالم فى الأعمال الخيرية.


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