طارق عامر: تقدير الدولار بـ 8.25 جنيه فى الموازنة سبب ارتفاعه

أشاد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بالتعديل الوزارى، وقال إنه متفائل بأن تسير مصر بخطى أسرع، مشيرا إلى أنه "كان هناك تعاون مع وزير المالية السابق وكنا نتفق ونختلف"، موضحا أن تقدير الدولار بـ 8.25 جنيه فى الموازنة كان خطأ غير مقصود وتسبب فى ارتفاع الدولار.

وكشف "عامر"، فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، عن أنه سيتم طرح حصصا من عدة بنوك بنظامى المستثمر الاستراتيجى والطرح فى البورصة، موضحاً:"بدأنا فى إجراءات بيع المصرف المتحد قبل نهاية العام الحالى وسيتم طرح 40 % من البنك العربى الإفريقى الدولى فى البورصة مناصفة من حصتى الكويت ومصر هذا العام".

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